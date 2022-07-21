Якутия
В Якутии действуют 54 лесных пожара
За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 6 лесных пожаров на территории Алданского, Верхневилюйского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оленёкского и Оймяконского районов. Об этом сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства– главный лесничий Андрей Коноплёв.
В настоящее время в Якутии действует 54 лесных пожара. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.
Продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Мирнинском и Усть-Майском районах.
Ранее в Якутии ввели режим ЧС федерального уровня. Это позволит в оперативном порядке получить необходимые средства и силы для тушения пожаров.
Сейчас в тушении пожаров и патрулировании задействованы 456 человек и 21 единица техники. При наличии ресурсной облачности сегодня также запланирована работа самолёта-зондировщика Ан-26 «Циклон».
На утро 21 июля в Амгинском районе установился 4 класс пожароопасности в лесах, в Алданском районе и ГО г. Якутск сохраняется 4 класс пожароопасности в лесах, на остальных территориях региона сохраняется 1,2,3 классы пожароопасности.
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