За прошедшие сутки в Якутии ликвидировали 13 лесных пожаров

По состоянию на 25 августа на территории республики действуют 44 природных пожаров площадью 355 121,0 га, в том числе, на обслуживаемой территории — 5 лесных пожаров площадью 351,0 га в Верхоянском, Усть-Алданском, Абыйском, Оленекском, Среднеколымском районах. За прошедшие сутки ликвидировано 13 лесных пожаров, сообщает Оперативная рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в Республике Саха (Якутия).

В зоне контроля действует 39 лесных пожаров на площади 354 770,0 га, тушение которых приостановлено решением КЧС.

Всего за прошедшие сутки ликвидировано 13 лесных пожаров на площади 282 313,5 га, из них в зоне обслуживания 1 лесной пожар площадью 0,5 га (Усть-Алданский район), в зоне контроля 12 пожаров на площади 282 313,0 га.

За сутки на тушение лесных пожаров привлечено более 245 человек и 26 единиц техники.

Особый противопожарный режим введен на территории девяти муниципальных районов.