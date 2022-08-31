31.08.2022
20:59
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Официально

За пропаганду ЛГБТ в интернете или СМИ — штраф 200 тысяч рублей

За пропаганду ЛГБТ в интернете или СМИ физлиц будут штрафовать на 200 тысяч рублей. Юрлицам светит финансовое наказание в размере 4 миллионов рублей. Об этом сообщается в законопроекте, который разместил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, сообщает URA.RU

Фото: duma.gov.ru
Источник: URA.RU

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