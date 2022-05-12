За праздничные дни выявлено 61 нарушение правил охоты

В период выходных дней с 7 по 10 маягосинспекторами Минэкологии Якутии проведены рейдовые мероприятия по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора.

Должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный охотничий надзор, на территории ​республики проведено всего 53 рейдовых мероприятий в том числе совместно с МВД РС(Я) — 2, Управлением Росгвардии по РС(Я) — 4, лесничествами — 3.

По результатам рейдов выявлено 61 нарушение, из них:

— по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ — 58 нарушений (Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Горном, Намском, Ленском, Нюрбинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Олекминском, Усть-Алданском, Усть-Майском районах, ГО «Якутск»);

— по ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ — 4 нарушения в Нюрбинском районе;

— по ч. 1 ст. 7.11 — 10 нарушений (Амгинском, Верхневилюйском и Ленском р-не);

— по ст. 8.39. – 3 нарушения в Мегино-Кангаласском р-не;

— по ч. 1 ст. 8.32. — 1 нарушение в Намском районе;

— изъято 24 охотничьих ружей и 2 электроманка, изъято незаконно добытых охотничьих ресурсов (пернатая дичь) – 4 особей.

Также проедены инструктажи под роспись и выданы памятки по Правилам охоты и пожарной безопасности в лесах.