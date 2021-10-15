За повышение зарплаты «прочим» категориям бюджетников — 24 тысячи подписей

В этом году в рамках присоединения к Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд!» профсоюзы Якутии организовали сбор подписей за повышение оплаты труда прочих категорий работников бюджетной сферы не менее 6% с 1 января 2021 года. Буквально за неделю якутяне собрали 24101 подпись, которые в ближайшие дни будут переданы Главе республики.

Обеспокоенность у профсоюзов республики вызывает низкий уровень роста оплаты труда «прочих» категорий работников. В 2017 и 2020 годах повышение зарплаты этим категориям работников не производилось, лишь было повышение в 2018 и 2019 годах по 4% и в 2021 году – на 3%. А с 1 января 2022 года правительством республики запланировано повышение на 3,6% — такая сумма заложена на сегодня в проекте закона РС(Я) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». «Но это не решает проблему низкой заработной платы «прочих» категорий работников и фактической дифференциации в оплате труда между неквалифицированными работниками и специалистами», — отмечают в профсоюзах республики.

При этом в прогнозе социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) инфляция на 2021 год оценочно составила 105,1 %. На днях Минэкономики России увеличило прогноз по инфляции в 2021 году с 5,8% до 7,4%. Основным вкладом в рост они посчитали увеличение роста цен на продовольствие. По данным мониторинга, проводимого Федерацией профсоюзов республики, рост на основные продукты питания в первом полугодии уже превышали 7%.

«Профсоюзы республики выступают за повышение заработной платы порядка 37 тысяч работников, которые остаются в категории «прочие». Среди них — высококвалифицированные специалисты, в частности, инженеры по оборудованиям в медучреждениях, а также другие квалифицированные работники, которые получают заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы и обеспечения объективной дифференциации в оплате труда в бюджетной сфере, необходимо увеличить бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда «прочих» категорий работников и довести повышение фонда оплаты труда данным работникам не менее чем на 6 %», — такова суть требования профсоюзов республики.