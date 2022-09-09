За последнюю неделю в Якутии заготовлено 12 тысяч тонн сена 

Глава Якутии Айсен Николаев 9 сентября провел совещание по вопросам кормозаготовительной кампании в республике.

«За последнюю неделю в республике заготовлено 12 тысяч тонн сена. Необходимо продолжать работу в таком темпе», — поставил задачу Айсен Николаев.

Информацию о ходе кормозаготовительной кампании на совещании представил министр сельского хозяйства Александр Атласов.

Он сообщил, что на данный момент в республике заготовлено 342, 5 тысяч тонн сена, что составляет 77% от плана и 92% к соответствующему периоду прошлого года. Силоса заготовлено более 19,8 тысяч тонн – 69%, сенажа – 5,5 тысяч тонн – 43% от плана.

В республике сегодня работают 208 мобильных бригад. Они на эту дату заготовили 18, 770 тонн сена.

Подводя итоги совещания, Айсен Николаев поручил минсельхозу усилить работу по сенозаготовке на местах.