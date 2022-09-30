30.09.2022
19:55
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Образование

За последние три года в ссузах Якутии открыты 48 новых специальностей

Открытие новых специальностей ведется в соответствии с потребностями рынка труда. За последние 3 года открыты 48 новых специальностей и профессий, таких к примеру как: «Оператор станков с программным управлением», «Токарь на станках с числовым программным управлением», «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», «Аэрофотогеодезия», «Металлургия цветных металлов», «Технология деревообработки», «Анимация (по видам)» и многие другие.

Об этом рассказали в министерстве образования и науки республики накануне Дня среднего профессионального образования, который отмечается 2 октября. 

Всего в республике в 42 учебных заведениях среднего профессионального образования обучаются около 25 тысяч человек. Подготовка ведется по 205 профессиям и специальностям.

Согласно поставленной главой республики Айсеном Николаевым задачи и в рамках федеральных проектов ведется системное обновление образовательной инфраструктуры. 

В республике действуют 55 современных мастерских. Из них 12 мастерских в 5 учебных заведениях открылись в День знаний – 1 сентября 2022 года. Благодаря наличию мастерских у студентов появляется возможность обучаться в условиях, максимально приближенных к производственным. В предстоящем 2023 году планируется открытие 15 мастерских в 7 колледжах и техникумах. Всего до 2024 года в республике должны быть созданы 85 мастерских.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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