За последние три года в ссузах Якутии открыты 48 новых специальностей

Открытие новых специальностей ведется в соответствии с потребностями рынка труда. За последние 3 года открыты 48 новых специальностей и профессий, таких к примеру как: «Оператор станков с программным управлением», «Токарь на станках с числовым программным управлением», «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», «Аэрофотогеодезия», «Металлургия цветных металлов», «Технология деревообработки», «Анимация (по видам)» и многие другие.

Об этом рассказали в министерстве образования и науки республики накануне Дня среднего профессионального образования, который отмечается 2 октября.

Всего в республике в 42 учебных заведениях среднего профессионального образования обучаются около 25 тысяч человек. Подготовка ведется по 205 профессиям и специальностям.

Согласно поставленной главой республики Айсеном Николаевым задачи и в рамках федеральных проектов ведется системное обновление образовательной инфраструктуры.

В республике действуют 55 современных мастерских. Из них 12 мастерских в 5 учебных заведениях открылись в День знаний – 1 сентября 2022 года. Благодаря наличию мастерских у студентов появляется возможность обучаться в условиях, максимально приближенных к производственным. В предстоящем 2023 году планируется открытие 15 мастерских в 7 колледжах и техникумах. Всего до 2024 года в республике должны быть созданы 85 мастерских.