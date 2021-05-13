За попытку обмануть суд свидетель стал преступником

Прокуратура Аллаиховского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

По версии следствия, обвиняемый, являясь свидетелем по уголовному делу, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, сообщая суду об обстоятельствах преступления, свидетелем которого он являлся, пытаясь ввести участников судебного процесса в заблуждение, дал суду заведомо ложные показания.

Вместе с тем суд к его показаниям отнесся критически, вина подсудимого доказана в совокупности другими доказательствами по уголовному делу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.