За полгода в травмпункт Якутска «с укусами» обратилось более 1000 человек

«Стая собак загрызла ребенка», «Собаки напали на мужчину», «Собака укусила детей» – СМИ пестрят заголовками такого рода. Поминаются законы, в которых описываются правила содержания собак, права и обязанности владельцев эти животных, ужесточаются меры, принимаются правила по отлову бродячих собак, но статистика – вещь упрямая. Пострадавших от укусов как домашних, так и бродячих собак не становится меньше.

По данным травмпункта Республиканской больницы №2-центра экстренной медицинской помощи, с начала года в антирабический кабинет обратилось 1172 человек по поводу укусов животных. Если сравнить с цифрами первого полугодия прошлого года, то отмечается снижение на 10,8 %.

Пострадавших от укуса собак в 2019 году было 1193 человека. Медики это связывают с ограничительными мерами режима самоизоляции. В первом полугодии 2018 года , количество обращений составило 1280.

«Только за июнь месяц к нам по укусам собак обратилось 118 пациентов, из-них 44 детей. Если вас укусила собака, либо другое животное, следует незамедлительно обратиться к нам, — призывает Екатерина Копырина, заведующая поликлиническим отделением травматологии и ортопедии РБ№2-ЦЭМП. — Самое страшное при укусах – это риск заразиться бешенством от больной собаки, так как, к сожалению, на данный момент эта болезнь неизлечима и имеет летальный исход. Здесь вам сделают антирабическую вакцину.

Этими смертельными болезнями можно заразиться через раны, царапины и даже через слизистые оболочки, если на них попадет слюна животного. Кроме того, собака может повредить сухожилия и мышцы. Также могут быть переломы, так как собака может прокусить кость».

