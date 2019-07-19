За полгода из Якутии депортированы 184 мигранта

Якутия на сегодняшний день является одним из привлекательных мест в плане миграции граждан из стран СНГ. Всего по республике на учет поставлены 34 729 мигрантов, из которых лишь 1985 имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство. Об этом во время заседания межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности сообщил начальник управления по вопросам миграции МВД по Якутии Василий Высоких, который рассказал о результатах работы по выявлению и пресечению незаконной миграции.

Как сообщил Василий Высоких, за первые полгода 2019 года на территории республики было проведено 5301 проверочное мероприятие, в ходе которых был выявлен целый ряд административных правонарушений.

«По результатам проведенных рейдовых мероприятий было выявлено 2363 административных правонарушения, связанных с пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и трудовой деятельности иностранных работников», — отметил начальник управления по вопросам миграции МВД по Якутии, добавив, что наибольшее количество нарушений связано с незаконным въездом и проживанием на территории России и республики (1108).

Исходя из количества правонарушений, за первые полгода сумма наложенных штрафов составила 6,7 млн рублей, из которых на данный момент взысканы более пяти миллионов рублей. Также судебными органами республики за тот же период времени за пределы России было решено выдворить 184 мигрантов.