За покупками и… прививкой в ТРК Туймаада

До 25 сентября в ТРК «Туймада» можно вакцинироваться от гриппа и пневмококка.



На протяжении четырех дней Медцентр г. Якутска принимал всех желающих поставить прививку в передвижных палатках в ТРК «Туймаада», на Крестьянском и Столичном рынках, за это время вакцинацию прошло более сотни якутян.

ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска совместно с ТРК «Туймаада» продлевает акцию проведения прививок от гриппа и от пневмококка. Если вы не успели привиться в эти дни, то можете сделать это на этой неделе по 25 сентября с 13 до 18 часов в холле на 1 этаже ТРК «Туймаада» можно пройти вакцинацию от гриппа и пневмококка вакцинами Совигрипп, Превенар и Ультрикс квадри.

А также можно пройти вакцинацию в самой поликлинике по адресу: ул. Кальвица, 3, кабинет в рабочие дни с 08-30 до 18-00 (перерыв с 12-00 до 12-30, 16-00 до 16-30), субботу с 09-00 до 15-00 (перерыв с 12-00 до 12-30), воскресенье выходной.

Защити себя — получи прививку!