29.04.2021
17:44
125
Происшествия
За подростков-вандалов взялся Следком
29 апреля 2021 года в средствах массовой информации опубликованы сведения о молодых людях, которые потушили пламя на мемориале «Вечный огонь», расположенном на площади Победы в городе Якутске.
По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) начата процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены мотивы молодых людей и иные обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.04.2021
27
29.04.2021
48
29.04.2021
127
29.04.2021
88
29.04.2021
178
29.04.2021
177
29.04.2021
392
29.04.2021
89
29.04.2021
289
29.04.2021
220
29.04.2021
307
29.04.2021
168
29.04.2021
207
29.04.2021
257
29.04.2021
408
29.04.2021
416
29.04.2021
1511
29.04.2021
881
29.04.2021
172
29.04.2021
623
29.04.2021
466
29.04.2021
140
29.04.2021
210
29.04.2021
220
29.04.2021
226
29.04.2021
322
29.04.2021
346
29.04.2021
758
29.04.2021
382
29.04.2021
1132
28.04.2021
1380
28.04.2021
655
28.04.2021
350
28.04.2021
912
28.04.2021
272
28.04.2021
278
28.04.2021
202
28.04.2021
678
28.04.2021
395
28.04.2021
291
28.04.2021
409
28.04.2021
308
28.04.2021
279
28.04.2021
264
28.04.2021
385
28.04.2021
323
28.04.2021
327
28.04.2021
4226
28.04.2021
5720
ТОП НОВОСТИ
28.04.2021
6944
28.04.2021
5751
26.04.2021
5751
28.04.2021
4242
26.04.2021
4161
25.04.2021
3585
25.04.2021
3216
25.04.2021
3040
27.04.2021
2641
27.04.2021
2556