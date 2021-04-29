За подростков-вандалов взялся Следком

29 апреля 2021 года в средствах массовой информации опубликованы сведения о молодых людях, которые потушили пламя на мемориале «Вечный огонь», расположенном на площади Победы в городе Якутске.

По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) начата процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены мотивы молодых людей и иные обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.