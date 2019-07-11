За первое полугодие «Железные дороги Якутии» перевезли около 3,5 млн тонн грузов

За 6 месяцев 2019 года Акционерная компания «Железные дороги Якутии» перевезла по железнодорожной линии Беркакит-Томмот 3,45 млн тонн грузов. Это на 49 % больше, чем за этот же период прошлого года.

Рост объемов перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен почти по всем номенклатурным группам. Так, угля перевезено 2638,3 тысяч тонн (+69%), продовольственных грузов – 47,9 тыс. тонн (+30%), грузов в контейнерах – 137,8 тыс. тонн (+5%), нефтепродукты – 330,69 тыс. тонн (+12%), прочие – 148,3 тыс. тонн (+15%).

Общий грузооборот составил 333,98 млн тонно-километров, что на 14% выше чем в 2018 году.

Объем перевозки грузов по участку Томмот – Нижний Бестях составил 402,1 тыс. тонн, что на 26% выше уровня прошлого года.

Напомним, что участок Томмот — Нижний Бестях в 2014 году был сдан во временную эксплуатацию. В декабре прошлого года строительство пускового комплекса Томмот — Якутск (Нижний Бестях) завершено.

28 июня текущего года Федеральным агентством железнодорожного транспорта издан приказ №270 об открытии для постоянной эксплуатации железнодорожных путей общего пользования на объекте «Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) участка Томмот – Якутск железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск. I этап».

Приказ подписан на основании акта приемочной комиссии Федерального агентства железнодорожного транспорта по определению готовности к открытию для постоянной эксплуатации.

Итоговым решением для организации прямого сообщения для перевозок грузов и пассажиров до станции Нижний Бестях в соответствии с Административным регламентом ФАЖТ станет подписание приказа об открытии станций для выполнения коммерческих операций по Тарифному руководству №4, что подразумевает прямое сообщение со всеми станциями общей сети ОАО «РЖД» и продление единого тарифа Прейскуранта 10-01 РЖД.

Выравнивание тарифов до общероссийского уровня дает удешевление стоимости перевозки грузов с участием инфраструктуры ЖДЯ Нерюнгри-пассажирская – Томмот от 19 до 75% в зависимости от номенклатуры груза и расстояния перевозки. Открытие станции Нижний Бестях по тарифному руководству откроет возможности не только для завоза грузов в Якутию, но и для вывоза за пределы Республики Саха (Якутия).

К слову, на 27 июля намечены торжественные мероприятия, связанные с вводом в постоянную эксплуатацию и открытием пассажирского движения на участке Томмот – Нижний Бестях.