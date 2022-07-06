В I полугодии ЖДЯ перевез 4,3 млн тонн грузов

За период январь – июнь 2022 года по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено 4,3 млн тонн, что на 21% превышает показатели за аналогичный период 2021 года.

Положительная динамика наблюдается по следующим номенклатурным группам: объем перевозок угля составил 3,2 млн тонн (+ 27%), нефтепродукты – 441,2 тыс. тонн (+13%), прочих грузов – 188,3 тыс. тонн (+19%), грузов в контейнерах – 209,5 тыс. тонн (+6%), метизы — 26,2 тыс. тонн (+4%).

Грузооборот составил 1 045,3 млн ткм, превысив показатели за аналогичный период прошлого года на 18%.

Через станцию Нижний Бестях за 6 месяцев 2022 года перевезено 711,6 тыс. тонн грузов, что на 21% больше, чем в прошлом году. При этом рост перевозок отмечен по всем номенклатурным позициям. Так, грузов в контейнерах перевезено 185,6 тыс. тонн, что на 11 % больше, чем в 2021 году, метизы – 24,5 (+4%), нефтепродукты 298,6 (+32%), продовольственные грузы – 58,1 (+9%), прочие – 110,9 (+20%), строительные – 33,7 (+35%).