06.07.2022
14:41
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Экономика

В I полугодии ЖДЯ перевез 4,3 млн тонн грузов

За период январь – июнь  2022 года по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено 4,3  млн тонн, что на 21% превышает показатели за аналогичный период  2021 года.

Положительная динамика наблюдается по следующим номенклатурным группам: объем перевозок угля составил 3,2 млн тонн (+ 27%), нефтепродукты  – 441,2 тыс. тонн (+13%), прочих грузов – 188,3 тыс. тонн (+19%), грузов в контейнерах – 209,5 тыс. тонн (+6%),  метизы  — 26,2 тыс. тонн  (+4%).

Грузооборот составил 1 045,3 млн ткм, превысив показатели за аналогичный период прошлого года на 18%.

Через станцию Нижний Бестях за 6 месяцев  2022 года  перевезено 711,6 тыс. тонн грузов, что на  21%   больше, чем в прошлом  году. При этом рост перевозок отмечен по всем номенклатурным позициям. Так, грузов в контейнерах перевезено 185,6 тыс. тонн, что на 11 % больше, чем в 2021 году, метизы – 24,5 (+4%), нефтепродукты 298,6 (+32%), продовольственные грузы – 58,1 (+9%), прочие – 110,9 (+20%), строительные – 33,7 (+35%).

Фото: Пресс-службы ЖДЯ
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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