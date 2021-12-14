За перевозку пассажиров по закрытой переправе через Лену якутянину грозит срок

В Мегино-Кангаласском районе прокуратура направила в суд уголовное дело по факту перевозки пассажиров через закрытую переправу

Прокуратура Мегино-Кангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия обвиняемый, достоверно зная, что ледовая переправа через реку «Лена» закрыта, не безопасна для автомобильного проезда и в ходе переправы существует реальная опасность для жизни и здоровья людей, перевез на своем личном автотранспорте за плату 3 пассажиров по маршруту город Якутск – поселок Нижний Бестях.

В этот же день автомобиль под управлением обвиняемого был задержан инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району на правом берегу реки «Лена».

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.