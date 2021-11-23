За перевозку пассажиров по тонкому льду Лены возбуждено уголовное дело

Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении жителя Мегино-Кангаласского района. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей – ч.1 ст. 238 УК РФ.

Предварительным следствием установлено, что 20 ноября 2021 года мужчина на своем личном автомобиле марки «TOYOTA PROBOX» осуществил перевозку пассажиров через реку Лена по маршруту город Якутск – поселок Нижний Бестях.

При этом движение по автомобильной переправе запрещено, о чем предупреждают установленные знаки. Таким образом, движение по неокрепшему льду подвергло опасности жизни и здоровье перевозимых пассажиров.

Данное нарушение было зафиксировано экипажем патруля ОГИБДД ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району.

В настоящее время следствием проводится комплекс процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Следственное управление напоминает об опасности попыток преодоления несанкционированных ледовых переправ.