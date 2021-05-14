За паромами в Якутии можно будет следить онлайн

SakhaLife.ru.

Вопрос внедрения мобильного приложения «Паромы Якутии» обсудили на совещании у председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрея ТАРАСЕНКО.

Приложение позволяет увидеть работу паромных переправ в режиме реального времени, также там отображена информация о причалах и расписание рейсов движения паромов. Приложение дорабатывается и пока работает в тестовом режиме.

Данные с паромов поступают в приложение через трекер, подключенный в капитанской будке, либо путём интеграции приложения через систему ПАО «ЛОРП». На переправе «Якутск – Нижний Бестях» из 13 паромов к системе подключены 7, на переправе «Качикатцы – Мохсоголлох» подключен 1 паром из 5, на «Кангалассы – Огородтах» в настоящее время паромы не подключены.

Планируется, что в этом году все перевозчики будут подключены к приложению и установят трекеры для отслеживания.

«Пассажиры должны видеть данные по всем паромам. Поэтому если кто-то из них перевозчиков не подключается к системе – паром может быть не допущен к перевозкам», – отметил Андрей Тарасенко.

Для того чтобы определить количество и типы трекеров для оснащения судов (GSM или спутниковые), будет проведена проверка наличия мобильной связи на маршрутах следования паромов.

В настоящее время в г. Якутск на причалах организовано 7 камер ГБУ РС (Я) «РЦИТ», в п. Нижний Бестях – 9 камер ПАО «Ростелеком». В мае будет установлена дополнительная камера с обзором на причал паромной переправы «Якутск – Нижний Бестях», которая позволит транслировать ситуацию в зоне накопителя.

В ближайшее время планируется дополнительно рассмотреть вопросы по организации водных переправ в Республике Саха (Якутия) с участием всех заинтересованных ведомств и предприятий водного транспорта, работающих в республике.