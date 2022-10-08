08.10.2022
20:37
227
Происшествия
За парковку на тротуаре якутянина ошрафовали на тысячу рублей
В Якутске в сети интернет размещено видео, где водители транспортных средств, оставили припаркованными свои машины на тротуаре.
По данному факту сотрудниками ОБДПС МВД по РС(Я) установлен водитель 1982 года рождения, который нарушил правила , совершив остановку на тротуаре. Водитель был привлечен по ч.3 ст.12.19, санкциями которого является наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
По данному факту возбуждено административное расследование, устанавливаются лица.
Фото: Соцсети
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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