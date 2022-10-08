За парковку на тротуаре якутянина ошрафовали на тысячу рублей

В Якутске в сети интернет размещено видео, где водители транспортных средств, оставили припаркованными свои машины на тротуаре.

По данному факту сотрудниками ОБДПС МВД по РС(Я) установлен водитель 1982 года рождения, который нарушил правила , совершив остановку на тротуаре. Водитель был привлечен по ч.3 ст.12.19, санкциями которого является наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

По данному факту возбуждено административное расследование, устанавливаются лица.