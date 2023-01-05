За особые отличия при несении боевой службы якутянин награжден медалью

Эрхан Саввин награжден медалью им. Г.К. Жукова.

Эрхан родился в селе Кэптэни Усть-Алданского района, ему 20 лет. Сразу после армии прибыл в январе в Белоруссию, с февраля месяца находится в зоне проведения специальной военной операции. Давайте пожелаем Эрхану скорейшего возвращения на родину!

Медалью имени Г.К. Жукова, выдающегося советского полководца и маршала, награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, за отличные показатели в боевой подготовке.