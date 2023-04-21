За окном сыро, зябко, грязно — все оттенки серого

На северо-востоке, местами в центре, на юге небольшой снег, мокрый снег. В Анабарском, Булунском, Нерюнгринском районах местами порывистый ветер до 15-18 м/с. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях -10-15°, на северо-востоке -15-20°, в низинах -22-27°, днем +1+6°, на севере -1-6°. В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -6-8°, днем+2+4°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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