09.06.2022
20:25
180

Судебная хроника

За охоту на диких оленей на моторке — срок три года

Прокуратура Аллаиховского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 2 местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба), сообщает в пресс-службе прокуратуры. 

В суде установлено, что двое жителей поселка Чокурдах при отсутствии разрешительных документов, двигаясь на моторных лодках по реке «Индигирка», в течение 2 дней незаконно добыли 5 особей северного дикого оленя. Сумма ущерба, причиненного животному миру, составила 450 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил каждого из подсудимых к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. С них также будет взыскан ущерб, причиненный в результате преступных действий.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх