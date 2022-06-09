За охоту на диких оленей на моторке — срок три года

Прокуратура Аллаиховского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 2 местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба), сообщает в пресс-службе прокуратуры.

В суде установлено, что двое жителей поселка Чокурдах при отсутствии разрешительных документов, двигаясь на моторных лодках по реке «Индигирка», в течение 2 дней незаконно добыли 5 особей северного дикого оленя. Сумма ущерба, причиненного животному миру, составила 450 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил каждого из подсудимых к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. С них также будет взыскан ущерб, причиненный в результате преступных действий.

