За огнестрел на охоте — в суд

Прокуратура Мегино-Кангаласского района направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью на охоте.

Прокуратура Мегино-Кангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, ношение оружия).

По версии следствия, 20 декабря 2021 года обвиняемый, находясь со своими знакомыми в урочище «Кун Биэ» Мегино-Кангаласского района, не имея лицензии на ношение нарезного оружия, незаконно схватив в ходе охоты без разрешения владельца заряженное огнестрельное нарезное ружье марки ОП-СКС, калибра 7,62 мм, снял его с предохранителя и поскользнувшись случайно нажал на курок, произведя выстрел в сторону потерпевшего, которому в результате причинен тяжкий вред здоровью.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.