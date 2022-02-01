01.02.2022
10:16
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Происшествия

За огнестрел на охоте — в суд

Прокуратура Мегино-Кангаласского района направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью на охоте.

Прокуратура Мегино-Кангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, ношение оружия).

По версии следствия, 20 декабря 2021 года обвиняемый, находясь со своими знакомыми в урочище «Кун Биэ» Мегино-Кангаласского района, не имея лицензии на ношение нарезного оружия, незаконно схватив в ходе охоты без разрешения владельца заряженное огнестрельное нарезное ружье марки ОП-СКС, калибра 7,62 мм, снял его с предохранителя и поскользнувшись случайно нажал на курок, произведя выстрел в сторону потерпевшего, которому в результате причинен тяжкий вред здоровью.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Старший помощник прокурора Республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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