За новым пособием — еще рано! А когда можно?

А когда же можно подать заявление на новое пособие на детей от 8 до 16 лет включительно?

🔹 Коротко

С 1 мая 2022 года.

🔹 Подробно

Заявления на новую выплату на детей от 8 до 16 лет включительно, которая будет назначаться не только одиноким родителям, можно подать только с 1 мая:

✔️ через Госуслуги

✔️ в клиентской службе ПФР

❗️ Пока заявление подать нельзя. На Госуслугах есть форма только для единственного родителя или при назначении алиментов. Нового пособия она не касается.

До 1 мая 2022 года

Обратиться за пособием на детей от 8 до 17 лет может только:

✔️ единственный родитель: то есть второй умер, пропал без вести или не указан в документах;

✔️ родитель, в пользу которого назначены алименты на ребенка по решению суда.

С 1 мая 2022 года

Будут оформляться другие пособия. Не спешите подавать заявления — по ним будет отказ из-за несоответствия условий. Пока еще даже правила не опубликованы.

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