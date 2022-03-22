За новым пособием — еще рано! А когда можно?
А когда же можно подать заявление на новое пособие на детей от 8 до 16 лет включительно?
🔹 Коротко
С 1 мая 2022 года.
🔹 Подробно
Заявления на новую выплату на детей от 8 до 16 лет включительно, которая будет назначаться не только одиноким родителям, можно подать только с 1 мая:
✔️ через Госуслуги
✔️ в клиентской службе ПФР
❗️ Пока заявление подать нельзя. На Госуслугах есть форма только для единственного родителя или при назначении алиментов. Нового пособия она не касается.
До 1 мая 2022 года
Обратиться за пособием на детей от 8 до 17 лет может только:
✔️ единственный родитель: то есть второй умер, пропал без вести или не указан в документах;
✔️ родитель, в пользу которого назначены алименты на ребенка по решению суда.
С 1 мая 2022 года
Будут оформляться другие пособия. Не спешите подавать заявления — по ним будет отказ из-за несоответствия условий. Пока еще даже правила не опубликованы.
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