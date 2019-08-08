За неуплату алиментов на якутянина возбуждено уголовное дело

В Чурапчинском районном отделе судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов в отношении жителя села, не исполняющего решение суда об уплате алиментов на своих двух детей.

На основании исполнительного листа, выданного мировым судом, мужчина был обязан ежемесячно уплачивать алименты в твердой денежной сумме в размере 8 тысяч рублей на содержание двух детей в возрасте 8 и 9 лет.

Ранее привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей (ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). По постановлению мирового судьи наказан прохождением обязательных работ на 50 часов.

Должник должных выводов для себя не сделал, мер по исполнению решения суда по уплате алиментов и погашению задолженности не предпринимал. Ранее за совершение преступления по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации осужден к 5 месяцам исправительных работ.

По состоянию на 31 июля 2019 года образовалась задолженность на общую сумму около 150 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) призывает граждан своевременно оплачивать возникшие суммы задолженности по алиментным платежам.

На официальном сайте Управления размещен онлайн-сервис «Банк данных исполнительных производств», содержащий открытые сведения обо всех исполнительных производствах в отношении должников.

В случае обнаружения исполнительного производства, возбужденного в отношении должника, и находящегося на исполнении у судебного пристава-исполнителя, следует незамедлительно позвонить по указанному номеру и оперативно погасить сумму долга во избежания применения мер принудительного исполнения.

Кроме того, узнать о наличии предмета задолженности и оплатить ее можно также с помощью мобильного приложения «ФССП».

Гражданам следует помнить о том, что уплата алиментов на содержание детей — это прямая обязанность родителей. За неуплату алиментов предусмотрены и административная, и уголовная ответственности.