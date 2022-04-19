За неуплату алиментов должник привлечен к уголовной ответственности

В Усть-Алданском районном отделении судебных приставов УФССП по Республике Саха (Якутия) за неуплату алиментов возбуждено уголовное дело в отношении жителя района.

На основании исполнительного листа, выданного мировым судом, мужчина обязан ежемесячно уплачивать алименты на содержание своей 10-летней дочери в размере ½ величины прожиточного минимума.

В соответствии со ст. 65 Федерального закона № 229 «Об исполнительном производстве» должник объявлен в розыск и установлен на пункте досмотра в здание суда судебными приставами по ОУПДС, куда был доставлен сотрудниками МВД.

В начале апреля текущего года осуществлен принудительный привод в районное отделение, за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».