За несанкционированный выезд на лед грозит штраф!

Сегодня, 22 ноября стартовалпервый этап акции «Безопасный лед» и продлится до 28 ноября 2021 года.

Основной целью акции является недопущение происшествий на водных объектах и пропаганда безопасного поведения населения на водных объектах.

Акция будет проходить в шесть этапов с ноября по апрель месяцы. Профилактический эффект мероприятия строится на привлечении к разъяснительной и надзорной работе не только специалистов МЧС России, но и сотрудников правоохранительных органов, представителей местной власти, организаций, ведомств, а также широкой общественности.

Патрульно-профилактическими группами проводятся разъяснительно-профилактическиебеседы с населением с вручением листовок, инструктажи по мерам безопасности на льду,а также мониторинг водных объектов, замеры толщины льда, выявление несанкционированных выездов на лед автотранспортных средств, привлечение нарушителей к административной ответственности.

Большое внимание инспекторы уделяют профилактике безопасности детей. Целью занятий является формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения на льду, причинах несчастных случаев на водных объектах, правилах поведения в случае опасности, воспитание осторожности.

В учебных заведениях инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные объясняют ребятам, как выглядит прочный лед, как правильно передвигаться по нему, показывают ребятишкам, как правильно оказать помощь провалившемуся под лед и что делать, если сам угодил в воду.

По словам инспекторов ГИМС, главная задача каждого взрослого — объяснить детям, что водный объект – это всегда зона риска, и он не прощает ошибок, ведь даже на прочном льду попадаются очень опасные места, такие как полыньи, проруби, трещины, лунки и места заготовки льда. Каждый ребенок должен знать правила безопасного поведения на льду и помнить, что шалость на льду смертельно опасна. А родители обязаны предотвратить пребывание детей у водоемов без присмотра.

В настоящее время на водных объектах республики происходит устойчивое ледообразование. Но некоторые нерадивые граждане, игнорируя предупреждения, рискуя своей жизнью, и жизнью других людей выезжают и выходят на лед, чтобы сократить путь, безрассудно пересекают водоём напрямик, не задумываясь о том, что это может привести к трагическим последствиям.

Процессы ледообразования происходят неравномерно. Лед небезопасен, толщина его не везде одинакова, в связи с чем возникают сезонные риски, связанные с провалом автотехники и людей под лед.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа в размере: для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.

ГИМС напоминает: категорически запрещается выезд (выход) на лед до официального открытия ледовых переправ. Помните: за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом.