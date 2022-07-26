За неделю застройщиков оштрафовали на 160 тысяч рублей

Управлением госстройжилнадзора РС(Я) по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 160 тысяч рублей. Административные рассмотрения прошли в очном режиме.

«В ходе заседаний было рассмотрено восемь административных дел в сфере строительного надзора. За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено четыре постановления на 60 тыс. рублей, за нарушение сроков направления извещения о начале строительства вынесено четыре постановления на 100 тыс. рублей», — прокомментировал первый заместитель руководителя Управления госстройжилнадзора РС(Я) Влад Пермяков.

Напомним, что в соответствии с ч. 5 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ застройщик или технический заказчика обязан не позднее, чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капстроительства, направить в надзорный орган извещение о начале строительства с приложением пакета документов.

Всего с начала года Управлением госстройжилнадзора РС(Я) в рамках регионального строительного надзора проведено 421 проверок на объектах капстроительства. Строительным фирмам выдано 15 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 130 протоколов об административных правонарушениях. Наложено штрафов на общую сумму 2,2 млн. рублей.