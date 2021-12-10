За неделю в Якутске более 40 ДТП!

За уходящую неделю на территории г.Якутска и его пригородов зарегистрировано более 40 ДТП с материальным ущербом, из них в 8 ДТП различные травмы получили 8 человек, один человек погиб.

9 декабря примерно в час дня на Окружной дороге водитель автомобиля «Тойота Аллион», двигаясь по Окружному шоссе в сторону ул. Космонавтов, не учла дорожные и метеорологические условия, не выдержала безопасную скорость движения. В результате транспортное средство занесло и автомашина съехала с дороги, совершив наезд на опору уличного освещения. Бригада скорой помощи осмотрела водителя и доставила в РБ№2 г. Якутска с диагнозом «закрытый перелом нижней челюсти, ушиб мягких тканей правого колена, ушиб мягких тканей правого бедра. Освидетельствование, проведенное при помощи технического средства «Алкотест 6810», не выявило у водителя состояния опьянения.

Также, 9 декабря около часа дня, на перекрестке улиц Космонавтов и Окружная дорога, снова был зарегистрирован наезд на пешехода. Предварительно установлено, что около часа дня водитель автомашины «Тойота Карина», на перекрестке ул. Космонавтов при повороте направо на Окружную дорогу, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший пешеход 1957 г.р. доставлен в больницу с диагнозом «ЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей правого колена», назначено амбулаторное лечение.

В 17 часов 44 минуты в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение от очевидца, о том, что по адресу Покровский тракт 1 км. возле дома №1 произошел наезд на пешехода, имеется пострадавший. Предварительно установлено, что водитель автомашины «Тойота Аллион», следуя по Покровскому тракту в сторону с. Пригородное, совершила наезд на пешехода 1995 г.р. который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшая на место ДТП карета скорой помощи в срочном порядке госпитализировала пешехода в тяжелом состоянии в хирургическое отделение. Проведенные освидетельствования не выявили у автомобилистов состояния опьянения.

По данным фактам ДТП проводится проверка.