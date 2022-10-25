За нарушения ПДД водитель маршрутки привлекался 6 раз

В Якутске при столкновении двух автомашин травмированы пять человек.

За нарушения ПДД водитель автобуса в текущем году привлекался 6 раз.

В ходе проверки предварительно установлено, что 24 октября в 18:20 50-летний водитель, управляя автобусом марки ПАЗ (маршрут №41), двигаясь по ул.Ойунского со стороны ул.Октябрьская на перекрёстке улиц Ойунского-Петровского при повороте налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю Тойота Хайс и совершил с ним столкновение. Микроавтобус следовал в прямом направлении со стороны ул. Каландаришвили в сторону ул. Октябрьская.

В результате происшествия 4 пассажира маршрутного автобуса получили ушибы и ссадины, им назначено амбулаторное лечение. 55-летний водитель Тойоты с открытым переломом голени был доставлен каретой скорой медицинской помощи в стационарное отделение больницы.

Установлено, что водитель маршрутного автобуса ПАЗ имеет водительское удостоверение категории «В,С,Д» и стаж вождения с 2013г. Выяснилось, что в текущем году он 6 раз привлекался к административной ответственности по ч.2 ст.12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения был трезв, результат 0,00 мг/л.

По факту ДТП проводится административное расследование.

В осенне-зимнее время обстановку на дорогах ухудшают различные погодные явления. Резкие перепады температуры воздуха и осадки влияют на состояние дорожного покрытия, улицы, и дороги после снижения температуры воздуха становятся скользкими, возможно ухудшение видимости из-за осадков и раннего наступления темноты. В этих условиях водителям нужно быть крайне внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Повышенное внимание необходимо проявить при проезде в местах появления пешеходов – перед остановками маршрутных транспортных средств и перекрестками.