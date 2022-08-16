За нападение собаки на ребенка оштрафовали мэрию Мирного

Верховный суд Якутии 18 июля взыскал с муниципального образования «Город Мирный» (глава Клим Антонов) в пользу несовершеннолетней А. компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей, сообщает ИА SakhaNews.

Клим Антонов

Основанием для этого стало нападение бродячей собаки 30 мая прошлого года на детской игровой площадке за магазином «Лимон» в г.Мирный по пр. Ленинградскому, в результате чего ребенок получил укушеную рану части головы.

Мэрия Мирного возражала против удовлетворения иска, обсновав это тем, что не установлена принадлежность животного, бездействие администрации незаконным не признавалось, отсутствуют доказательства, что укус нанесла безнадзорная собака, в отношении которой специализированной организацией были проведены необходимые мероприятия и собака была выпущена в прежнюю среду обитания. Однако суд не согласился и опроверг все эти доводы.

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