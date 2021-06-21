За миллионное мошенничество осудили гостей Якутии

В Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) вынесен приговор в отношении ранее судимых жителей Тамбовской области в возрасте 38 и 40 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба).

Следователем отдела МВД России по Мирнинскому району в рамках предварительного следствия установлено, что фигуранты, вступив между собой в преступный сговор, направленный на извлечение незаконного дохода от предпринимательской деятельности путем обмана, не имея намерений выполнить обязательства, в ноябре 2019 года заключили с рыбохозяйственной организацией Мирнинского района договор на поставку оборудования для разведения пресноводных биоресурсов на общую сумму около 3 миллионов рублей.

Для реализации преступного умысла, злоумышленники подготовили соответствующие документы общества с ограниченной ответственностью, зарегистрировали его в налоговом органе, назначив одного из них генеральным директором, получили электронные подписи, и успешно приняли участие в закупках в качестве поставщика.

Продолжая свои противоправные действия, мужчины изготовили фиктивные документы, содержащие сведения об отгрузке товара и направили заказчику. В дальнейшем во исполнение условий соглашения введенное в заблуждение предприятие перечислило полную стоимость заказа двумя траншами, однако товар не был доставлен.

Похищенными денежными средствами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Факт мошенничества выявлен оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции в ходе документарной проверки.

Во время предварительного следствия подозреваемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и 6 месяцев.