За месяц в травмпункт Якутска обратилось более 1600 человек!

Осторожно, гололед!

Ежегодно в весенний период года жители Якутии сталкиваются с таким погодным явлением как гололед. Согласно статистическим данным количество уличных травм весной увеличивается в два-три раза. Особенно горячая пора наступает у врачей-травматологов в «гололедные дни», когда количество обращений населения в травмпункт возрастает в два, иной раз в три раза.

Так, в поликлиническое отделение травматологии и ортопедии (травмпункт) Республиканской больницы №2- Центра экстренной медицинской помощи с 1 марта по 4 апреля текущего года за неотложной помощью обратилось 3 287 человек, из- них уличные травмы 1696( из — них с развлекательных мест обратилось 208 человек, после ДТП 24).

Травмпункт оказывает круглосуточную экстренную травматологическую, амбулаторную и профилактическую помощь взрослому населению г. Якутска и пригорода. На базе травмпункта организован Республиканский центр антирабической помощи для оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению г. Якутска и пригорода.

Врачи- травматологи советуют быть предельно аккуратным на дороге, обходить скользкие места, передвигаться уверенно, не спеша. Особое внимание стоит уделить своей обуви: она должна быть удобной и на резиновой подошве. Но если случился прецедент травмы, то стоит сразу обратиться в травмпункт, где вам окажут экстренную медпомощь.