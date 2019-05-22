За месяц энергетики пресекли 177 случаев хищения электроэнергии

В Энергосбыте ПАО «Якутскэнерго» подвели итоги работы за апрель по выявлению случаев неучтенного потребления электроэнергии.

В апреле специалисты пресекли 177 случаев неучтенного потребления свыше 1 млн кВт*ч электроэнергии среди потребителей юридических и физических лиц. Суммарный ущерб энергетики оценили в 7,2 млн рублей. В досудебном порядке, с учетом ранее составленных актов, нарушители возместили 5,9 млн рублей.

Контролеры Энергосбыта установили 150 случаев неучтенного потребления электроэнергии в бытовом секторе. Энерговоры похитили электроэнергии на общую сумму 3,6 млн рублей. Из них, с учетом ранее составленных актов, возмещено более 3,5 млн рублей.

Проверяющие составили 27 актов в отношении предприятий и организаций, которые похитили более 700 тыс. кВт*ч электроэнергии, таким образом нанесли ущерб энергокомпании на 3,6 млн рублей. Нарушители компенсировали за этот период 3,1 млн рублей.

«Незаконные действия нарушителей ведут к снижению качества и надежности электроснабжения. Любое незаконное присоединение может угрожать жизни и здоровью людей из-за возможности получения электротравмы, возникновения пожара, – отмечает главный инженер Энергосбыта Максим Наконечный. – Сегодня скрыть факты незаконного присоединения к электрическим сетям или вмешательства в работу приборов учета практически невозможно. Нарушителю придется оплатить потреблённую электроэнергию, объемы которой рассчитываются в соответствии с требованиями действующего законодательства и, как правило, в несколько раз превышают ее реальную стоимость. При выявлении факта безучетного потребления расчет может быть произведен на сумму, превышающую норматив потребления в 10 раз».

Нарушителя могут привлечь и к административной ответственности. В соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ размер штрафа за самовольное присоединение к сети для граждан составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. На юридических лиц от 100 до 200 тыс. руб.

Добросовестные граждане могут помочь энергетикам, сообщив о фактах хищения электроэнергии в отделения и участки Энергосбыта, а также по телефону «горячей линии» Якутскэнерго: 8 (4112) 49-70-00.