21.06.2020
15:56
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Культура & Образование

За кулисами Ысыаха Туймаады — 2018

Самое красивое и важное действо Ысыаха Туймаады — открытие праздника! Каждый год тысячи людей собираются на трибунах Центра кумысопития, чтобы насладиться великолепным зрелищем и поучаствовать в церемонии поклонения божествам.

Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска подготовило интересный онлайн фотопроект, рассказывающий о том, что во время открытия происходит за кулисами.

Нажимаем, смотрим и продолжаем радоваться светлому празднику https://www.cultura14.ru/photohistory

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: cultura14.ru
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