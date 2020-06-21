За кулисами Ысыаха Туймаады — 2018

Самое красивое и важное действо Ысыаха Туймаады — открытие праздника! Каждый год тысячи людей собираются на трибунах Центра кумысопития, чтобы насладиться великолепным зрелищем и поучаствовать в церемонии поклонения божествам.

Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска подготовило интересный онлайн фотопроект, рассказывающий о том, что во время открытия происходит за кулисами.

Нажимаем, смотрим и продолжаем радоваться светлому празднику https://www.cultura14.ru/photohistory