21.06.2020
15:56
125
Культура & Образование
За кулисами Ысыаха Туймаады — 2018
Самое красивое и важное действо Ысыаха Туймаады — открытие праздника! Каждый год тысячи людей собираются на трибунах Центра кумысопития, чтобы насладиться великолепным зрелищем и поучаствовать в церемонии поклонения божествам.
Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска подготовило интересный онлайн фотопроект, рассказывающий о том, что во время открытия происходит за кулисами.
Нажимаем, смотрим и продолжаем радоваться светлому празднику https://www.cultura14.ru/photohistory
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: cultura14.ru
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