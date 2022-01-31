За кражу ноутбука — 5 лет лишения свободы

Полицией Верхневилюйского района раскрыта кража имущества из частного дома

В дежурную часть полиции ОМВД России по Верхневилюйскому району обратился местный житель. По словам потерпевшего, во время его отсутствия неизвестный проник в его частный дом и похитил ноутбук стоимостью 15 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 37-летний мужчина.

Установлено, что мужчина пришел к своему знакомому в гости, но никого не застал дома. Как оказалось, хозяин дома в это время находился в бане. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник похитил ноутбук.

Похищенное подозреваемый не успел сбыть. Ноутбук изъят и будет возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.