За кого «болел» мальчик в красной футболке?

В эпоху компьютерных игр, современных гаджетов и всеобъемлющих интернет-развлечений, особо радостно видеть маленьких болельщиков на спортивных соревнованиях, где будущие чемпионы душой и сердцем поддерживают любимых спортсменов.

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На ринге спортивного комплекса села Мындаба Усть-Алданского района, шёл захватывающий финальный бой по боксу в весе до 92 кг между Сергеем Исаевым из Нерюнгринского района и Сергеем Укоевым из Намского улуса в рамках VIII Спортивных игр народов Якутии.

Внимание всех зрителей обращено на равный бой двух Сергеев ‒ решается судьба золотой медали. Страсти накаляются, болельщики бурно реагируют на каждое движение, выпад, удар своего фаворита. И среди многочисленных почитателей бокса, заполнивших трибуну местного спорткомплекса, заметно бросается в глаза маленький мальчик в красной футболке, так ярко и эмоционально переживающий за действие на ринге. Вот он радостно взмывает кулак вверх, а несколько мгновений спустя огорчённо хватается за щечки. Кажется, будто мысленно он сам на ринге, борется за медаль высшей пробы. И вот звучит финальный гонг, наш юный зритель заметно поник и расстроен ‒ он болел за Сергея Исаева, который в итоге уступил своему тезке. Нашего маленького любителя бокса зовут Ларион Костромин. Он перешел в 5-й класс школы № 6 города Якутска, на летние каникулы приехал к родственникам в Усть-Алданский улус. Помимо бокса, Ларион увлекается футболом и волейболом, но после захватывающего соревнования, он твёрдо решил заниматься боксом. За своего, как он назвал, кумира, Сергея Исаева, он болеет давно, и очень рад, что ему представился шанс воочию увидеть его бой.

https://vk.com/video-212341570_456239062

Сергей Исаев, в свою очередь, после финала лично поблагодарил своего юного болельщика крепким мужским рукопожатием за такую тёплую поддержку, сделал памятные фото и пожелал ему высоких достижений в спортивных начинаниях и успехов в учебе.

Будущие чемпионы закаляются не только на тренировках и сборах. Ведь главное ‒ искренняя любовь к делу. А любовь зарождается в те моменты, когда маленькие болельщики видят старших товарищей за делом, учатся у них, искренне сопереживают и поддерживают их, несмотря на исход боя. И, кто знает, быть может, через несколько лет уже за Лариона будет болеть на трибунах другой мальчик, у которого тоже будет мечта заняться спортом.