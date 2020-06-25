За ходом голосования по поправкам будут наблюдать «Отцы Якутии»

В Якутии завершилась работа по распределению участков между наблюдателями.

Общественная организация «Лига отцов Якутии» поддерживает законодательную инициативу президента Российской Федерации о внесении поправок к Конституции РФ, и 10 марта 2020 года на расширенном заседании общественной палаты в лице председателя Айхала Габышева подписала соглашение с общественной палатой республики о взаимодействии, предметом которого является содействие по общественному наблюдению за ходом общероссийского голосования на территории Республики Саха (Якутия), а целью – развитие правовой культуры и электоральной активности граждан, участников общероссийского голосования в Российской Федерации.

В рамках соглашения общественная организация «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» провела масштабные подготовительные мероприятия и для того, чтобы голосования прошли максимально честно, открыто и без нарушений общественная организация «Лига отцов Якутии» направила во многие участковые избирательные комиссии республики своих независимых наблюдателей.

Наблюдателям, находящимся на участках для голосования выданы рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением короновирусной инфекции.