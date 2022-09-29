За хищение 5 млн. осужден житель Хангаласского улуса

Вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя Хангаласского района С., совершившего из корыстной заинтересованности хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе расследования уголовного дела в отношении жителя Хангаласского района С. установлено, что обвиняемый в целях реализации своего преступного умысла предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) проект по созданию животноводческой фермы.

На основании соглашения о предоставлении гранта в рамках программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2015 – 2017 годы» получил денежные средства в размере 5 млн рублей. Но до настоящего времени не выполнил принятые

на себя обязательства.

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) признал С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно. Также судом в полном объеме удовлетворен иск о взыскании денежных средств в размере 5 млн рублей.