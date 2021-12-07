За год в Якутии будет построено 12 школ

За 2021 год в республике будет построено за счет всех источников финансирования 12 школ на 1600 мест, в том числе в рамках реализации национального проекта «Образование» — 6 школ на 970 учащихся.

«Детям независимо от того, где они живут – в городе или на селе, должны быть созданы современные и комфортные условия для получения качественного образования. Благодаря поддержке федерального центра, прежде всего за счет национального проекта «Образование», у нас возводятся новые школы в разных уголках республики» — подчеркнул Айсен НИКОЛАЕВ.

В сентябре текущего года введены здания школ-садов на 220 учебных и 100 мест детского сада в с. Октемцы Хангаласского улуса и на 120 учебных и 75 мест детского сада в с.Харыялах Оленекского эвенкийского национального района.

На днях состоится открытие нового здания школы на 90 учащихся в с. Кыйы Таттинского улуса. Общая площадь двухэтажного объекта составляет 2757 кв. метров. В школе помимо учебных классов будут размещаться лаборатории, мастерские, столовая, медпункт, библиотека, спортивный и актовый залы. На каждом этаже имеются рекреации и холлы. На прилегающей территории школы обустроены спортивная зона с площадками для подвижных игр и места для отдыха учеников.

До конца года закончится строительство школ в с. Огородтах Усть-Алданского улуса на 220 мест, с. Крест-Кытыл Намского улуса на 220 учащихся с интернатом и с.Тамалакан Верхневилюйского улуса на 100 учащихся с детским садом на 45 мест.

Источником финансирования строительства двух школ-садов в с. Килянки Чурапчинского улуса на 90/20 мест и с. Кыстатыам Жиганского улуса на 60/30 мест является госпрограмма РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

В г. Якутске готовится к сдаче школа-сад в микрорайоне Кангалассы г. Якутска на 220/100 мест, построенная по Плану социального развития центров экономического роста Якутии.

С использованием средств местного бюджета муниципальных образований построена школа в с. Сайылык Нюрбинского улуса на 60 учащихся.

В следующем 2022 году в рамках национального проекта «Образование» будет построено здание самой крупной школы в республике на 990 мест в 68 квартале «Прометей» г. Якутска.

Также планируется ввод зданий школ в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса на 450 учащихся и в селе Сайылык Кобяйского улуса на 275 учащихся.

Кроме того, в рамках нового проекта по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, с участием государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» госпрограммы Российской Федерации «Развитие образования» планируется завершение строительства пристроев школ в г. Якутске — №5 на 274 учащихся, №12 на 326 учащихся и в селе Хатассы на 120 учащихся.