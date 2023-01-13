За год в вагонах АК «ЖДЯ» перевезено  285,6 тыс. пассажиров

За 2022 год в вагонах АО «АК «ЖДЯ» перевезено 285,6 тыс. пассажиров, что на 75% превышает уровень предыдущего года.

Пассажирооборот составил 255 млн пасс-км — рост на 82% по сравнению с 2021 годом.

Следует отметить, что в прошедшем году отмечен рост покупки билетов в онлайн-режиме. Так, в 2022 году в вагоны АО «АК «ЖДЯ» оформлено 228,3 тыс. электронных билетов, что составляет 80% от общего количества перевезенных пассажиров и в 2 раза больше, чем в 2021 году.

Напомним, со станции Нижний Бестях ежедневно отправляется пассажирский поезд с чередованием через день, до Тынды и Благовещенска. С поездами отправляются вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока и Иркутска.

Для пассажиров поезда организован трансфер по маршруту г. Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях. В зимний период пассажиров доставляют автобусами с автовокзала г. Якутска. Отправление в 14.30 час. Стоимость трансфера составляет 600 рублей.

С расписанием поезда, вагонов беспересадочного сообщения и трансфера можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru и с помощью Телеграм-бота @rwyakutia_bot (ЖДЯ Бот).

Билеты на поезд и талон на трансфер можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах России и в билетной кассе в г. Якутске по адресу: пр. Ленина, д.24 (Азимут отель, 1 этаж).

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).