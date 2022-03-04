За год кибер-преступники похитили у якутян 292 млн рублей

4 марта 2022 года в прокуратуре республики под председательством прокурора Республики Саха (Якутия) Попова М.Н. состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики. Прокурор республики Попов М.Н. отметил, что на территории республики в период 2021 года зарегистрировано 2 876 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Рост, в сравнении в сравнении с 2020 годом составил 25,8 % (2 287). Наибольшее количество рассматриваемых преступлений совершено в городах Якутск – 1 642, Мирный – 212, Нерюнгри – 185, Удачный и пос. Айхал – 89, Алданском – 150, Ленском – 72, Намском – 63, Нюрбинском и Хангаласском районах — по 45.

Наиболее распространенными видами преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, являются мошенничества и кражи – 2 566 или 89,2 %. Второе место в структуре преступности занимают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков – 121. Общий ущерб по преступлениям указанной категории за 2021 год составил более 292 млн рублей.

