17.03.2022
10:19
59
Происшествия
За фиктивную прописку иностранца — реальный срок
Участковыми уполномоченными полиции выявлен факт фиктивной постановки на учёт
Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Мирнинскому району выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. Установлено, что жительница г. Мирного осуществила фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту своего жительства без намерения предоставлять жилую площадь для фактического проживания.
В настоящее время отделением дознания возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Источник: ОМВД России по Мирнинскому району
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