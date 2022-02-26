За фейки — штраф до 700 тыс руб или тюрьма!

В Якутии организована «горячая линия» из-за событий на Украине

В связи с участившимися случаями распространения непроверенных сообщений в социальных сетях и мессенджерах, а также недостоверной информации в Якутии заработала «горячая линия», операторы которой помогут проверить достоверность тех или иных сообщений, уточнить информацию об изменении цен, транспортном сообщении, в том числе авиаперелетам.

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Напомним, 24 февраля была распространена недостоверная информация о том, что в Якутии формируется спецотряд для отправки на Украину. Эта информация вызвала общественный резонанс. Однако по факту были приведены в режим повышенной готовности только сотрудники правоохранительных органов Якутии. Данный режим принят по всей стране.

25 февраля распространялись сообщения о том, что банки ограничили выдачу наличных денег. Это также не соответствует действительности: все крупные банки, работающие в республике, подтвердили, что все операции проходят в штатном режиме, никаких ограничений не введено.

Напомним, согласно статье 207.1 УК РФ «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств» наказывается штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей либо ограничением свободы на срок до 3-х лет.