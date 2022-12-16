За фальшивые водительские права двоих якутян привлекут по статье

Вчера, 15 декабря в г.Якутске сотрудниками Госавтоинспекции для проверки документов была остановлена автомашина Тойота Платц. За рулем иномарки находился 27-летний молодой человек. Сотрудникам он предъявил водительское удостоверение, однако опытные инспекторы заметили у документа признаки подделки.

Второй факт выявления у женщины 1986 г.р. фальшивого водительского удостоверения произошел в г. Якутске при постановки на учет автомобиля в подразделении Госавтоинспекции. При производстве регистрационных действий было обнаружено, что водительское удостоверение данной гражданки числилось на другом человеке. Проверка по базе данных подтвердила предположение: водительское удостоверение с таким номером было выдано другому лицу, а сама предъявительница прав не имеет. Фальшивое удостоверение было изъято.

По двум этим фактам выявления водительских удостоверений с признаками подделки проводится проверка. В действиях данных водителей предусмотрены признаки преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ.

Только за текущий год сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 100 водительских документов с признаками подделки. Покупаясь на заманчивые предложения о быстром получении водительского удостоверения, человек даже не задумывается, что после приобретения поддельного права на вождение автомобилем он становится преступником и, соответственно, несет уголовную ответственность. Подделка водительского удостоверения и использование заведомо подложного документа являются уголовным преступлением, мера наказания за которое определяется в соответствии со статьей 327 УК РФ.