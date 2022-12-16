16.12.2022
18:53
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Происшествия

За фальшивые водительские права двоих якутян привлекут по статье

Вчера,  15 декабря в г.Якутске сотрудниками Госавтоинспекции для проверки документов  была остановлена  автомашина Тойота Платц. За рулем иномарки находился 27-летний молодой человек.  Сотрудникам он предъявил водительское удостоверение, однако опытные инспекторы заметили  у документа признаки подделки.   

Второй факт выявления у женщины 1986 г.р. фальшивого водительского удостоверения произошел  в г. Якутске при постановки на учет автомобиля в подразделении Госавтоинспекции. При производстве регистрационных действий было обнаружено, что водительское удостоверение данной гражданки  числилось на другом человеке. Проверка по базе данных подтвердила предположение: водительское удостоверение с таким номером было выдано  другому лицу, а сама предъявительница прав не имеет. Фальшивое удостоверение было изъято.

По двум этим фактам выявления водительских удостоверений с признаками подделки проводится проверка.  В действиях данных водителей предусмотрены признаки преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ.

Только за текущий год сотрудниками Госавтоинспекции выявлено  более 100 водительских документов с признаками подделки. Покупаясь на заманчивые предложения о быстром получении водительского удостоверения, человек даже не задумывается, что после приобретения поддельного права на вождение автомобилем он становится преступником и, соответственно, несет уголовную ответственность. Подделка водительского удостоверения и использование заведомо подложного документа являются уголовным преступлением, мера наказания за которое определяется в соответствии со статьей 327 УК РФ.    

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

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