За экстримом — в Крым!

Если вы любите экстрим, то в Крыму вы найдете для себя множество развлечений: полет на воздушном шаре, скалолазание, катание на квадроциклах, полет на дельтаплане и параплане об этом чуть подробнее!

На полуострове есть сформировавшийся центр воздухоплавания и экстрима. Это гора Узун-Сырт (или Клементьева), что под Коктебелем. Ежегодно отсюда стартуют новички в свой первый полет, здесь же проводятся кубки и чемпионаты среди профи, регулярны и их тренировки. Можно с завистью и восхищением наблюдать за их полетом с земли. А можно взять и оплатить полет на дельтаплане! И этот поступок запомнится на всю жизнь.

Получите взрыв эмоций и всплеск адреналина!

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