За движением ледохода теперь можно наблюдать онлайн!

В Республики Саха (Якутия) мониторинг паводковой обстановки и уровня воды в реке Лена производится через систему видеонаблюдения регионального оператора связи АО «АрктикТелеком».

Вдоль реки Лены видеокамеры установлены в следующих населённых пунктах – г. Ленск, г. Олёкминск с северного и южного направления, г. Покровск, с. Бестях, с. Намцы, а так же в п. Сангар с северного и южного направления.

Вдоль реки Колыма видеокамеры установлены в следующих населённых пунктах – п. Зырянка и г. Среденколымск.

Для подключения и стабильной работы видеокамер специалисты АрктикТелеком к каждой провели волоконно-оптическую линию связи. Видеооборудование расположено на высоких точках локаций для оптимального ракурса съемок берега.

Сейчас наблюдать за паводковой обстановкой можно в режиме реального времени на новом сайте АрктикТелеком по ссылке: https://www.a-telecom.ru/projects/ledohod-onlajn/