За два убийства и череду других преступлений осудят троих молодых людей

Обвиняемым по 17 и 19 лет.

В 2021 году в Якутске орудовала группа молодых ребят, двоим из которых по 17 лет, ещё одному 19. Юноши за несколько месяцев прошлого года совершили два убийства и череду разбоев. Скоро они предстанут перед судом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Следствием установлено, что ночью 30 мая 2021 года обвиняемые, будучи пьяными, отправились в магазин и по дороге встретили незнакомого мужчину. Один из приятелей попросил у него сигарету и, получив отказ, обвиняемые избили его руками, ногами по голове и телу. Позже в их руки попали камень и стеклянная бутылка, которыми потерпевшему нанесли удары по голове. От полученных тяжких телесных повреждений 35-летний потерпевший позже скончался.

После этого в августе компания решилась на очередное преступление, договорившись обокрасть общего знакомого. Снова, находясь в нетрезвом состоянии, молодые люди явились к жертве домой, где жестоко избили его и скрылись. Однако через несколько дней они вновь явились к мужчине, чтоб избить уже до смерти.

Месяцем позже к юношам обратился приятель, который пожаловался на знакомого своей родственницы. Решив разобраться с ним, молодые люди отправилась к дому указанного человека, избили его и сломали ему ребра. После расправы двое из нападавших похитили личные вещи потерпевшего на сумму около 10 тыс. рублей.

Кроме этого, один из несовершеннолетних обвиняемых в состоянии алкогольного опьянения в июле 2021 года, проходя мимо автомобиля «Тойота-Витц», бросил в боковое стекло камень, от чего сработала сигнализация, и юноша скрылся.

Уголовные дела по всем фактам преступлений переданы в суд.