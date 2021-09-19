За два дня проголосовали почти треть избирателей Якутии — ЦИК

Явка избирателей в Якутии по итогам второго дня голосования на выборах в Госдуму составила 28,8%. По предварительным данным, в течение двух дней проголосовало более 190 тысяч избирателей, сообщил в ходе брифинга председатель ЦИК Республики Саха (Якутия) Евгений ФЕДОРОВ, передает ЯСИА.

«В течение дня в адрес центральной избирательной комиссии не поступило ни одного официального обращения, жалобы о нарушениях, которые в той или иной степени не позволяли бы определить результаты волеизъявления наших граждан. Отдельные факты, которые активно обсуждались в мессенджерах, имели процедурный характер, внимательно изучались и устранялись», — сказал Евгений Федоров.

Ранее сообщалось, что наиболее высокая явка отмечается в арктических районах республики.