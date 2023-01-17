За доблесть якутского снайпера наградили орденом чеченского спецназа!

Якутскому снайперу за мужество и доблесть проявленные в бою от лица командования чеченского спецназа вручили именную винтовку и орден Чеченской республики «Ахмат-спецназ», сообщает тгк @djiikey.

Фото: тгк @djiikey. Источник: тгк @djiikey

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