За детские путевки можно вернуть до 20 тысяч рублей

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая. Семьи Якутии смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся на карточку «Мир», с которой была совершена покупка, в течении максимум 5 дней, сообщает пресс-служба Минпреда Якутии.

Как получить кешбэк

— С 25 мая по 31 августа 2021 года зайдите на мирпутешествий.рф.

— Выберите подходящий лагерь из перечня, опубликованного на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря».

— Оплатите покупку картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы «Мир».

— Сумму возврата вы получите автоматически в течение 5 рабочих дней с момента оплаты.

Условия

— Стоимость путевки может быть любой.

— Вы вернете 50% от цены путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку.

— Отдых нужно завершить до 15 сентября 2021 года.

— Вернуть деньги можно только за путевку в стационарный детский лагерь с круглосуточным пребыванием.

— Ребенок должен находиться в лагере не менее одной смены.

— Количество смен и путевок не ограничено. Если в семье несколько детей, вы получите кешбэк с каждой купленной путевки.

— Возраст детей не имеет значения.

— Оплатить путевку картой «Мир» и получить возврат может любой владелец карты.

— Дополнительных требований к материальному положению семьи или наличию льготного статуса — нет.

Как получить возврат за путевки в детские лагеря, купленные до 25 мая 2021 года

— Начиная с 15 июня сформируйте заявление на портале Госуслуг.

— В заявлении укажите данные из договора о приобретении путевки и кассового чека, который вам выдали при оплате.

— Вы вернете 50% от стоимости отдыха, но не более 20 000 рублей.

— Средства поступят на карту платежной системы «Мир», выпущенную на имя заявителя.

Подробности читайте на сайте мирпутешествий.рф.