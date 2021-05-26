26.05.2021
19:18
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Путешествия & Отдых

За детские путевки можно вернуть до 20 тысяч рублей

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая. Семьи Якутии смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся на карточку «Мир», с которой была совершена покупка, в течении максимум 5 дней, сообщает пресс-служба Минпреда Якутии.

Как получить кешбэк 

— С 25 мая по 31 августа 2021 года зайдите на мирпутешествий.рф. 

— Выберите подходящий лагерь из перечня, опубликованного на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». 

— Оплатите покупку картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы «Мир». 

— Сумму возврата вы получите автоматически в течение 5 рабочих дней с момента оплаты. 

Условия 

— Стоимость путевки может быть любой. 

— Вы вернете 50% от цены путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку. 

— Отдых нужно завершить до 15 сентября 2021 года. 

— Вернуть деньги можно только за путевку в стационарный детский лагерь с круглосуточным пребыванием. 

— Ребенок должен находиться в лагере не менее одной смены. 

— Количество смен и путевок не ограничено. Если в семье несколько детей, вы получите кешбэк с каждой купленной путевки. 

— Возраст детей не имеет значения. 

— Оплатить путевку картой «Мир» и получить возврат может любой владелец карты. 

— Дополнительных требований к материальному положению семьи или наличию льготного статуса — нет. 

Как получить возврат за путевки в детские лагеря, купленные до 25 мая 2021 года 

— Начиная с 15 июня сформируйте заявление на портале Госуслуг. 

— В заявлении укажите данные из договора о приобретении путевки и кассового чека, который вам выдали при оплате. 

— Вы вернете 50% от стоимости отдыха, но не более 20 000 рублей. 

— Средства поступят на карту платежной системы «Мир», выпущенную на имя заявителя. 

 Подробности читайте на сайте мирпутешествий.рф.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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